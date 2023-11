W sobotę ŁKS - Piast. Mistrzowie remisów zagrają w Łodzi

Do Łodzi przejeżdża Piast Gliwice, o którym trudno mówić w tym sezonie, że jest jednym z rozdających karty w ekstraklasie. Podopieczni trenera Aleksandara Vukovicia to mistrzowie remisów w tych rozgrywkach. Z czternastu ich spotkań, aż dziesięć, zakończyło się rezultatami, w których nie wyłoniono zwycięzcy.

Oczywiście jedni mogą w tym upatrywać słabość, inni moc tej drużyny. Na Śląsku panuje przekonanie, że najwidoczniej Piast nie jest tak mocny, żeby regularnie wygrywać, ani tak słaby, by seryjnie przegrywać. Więc remisuje. W myśl zasady: lepszy rydz niż nic. Ale podkreśla się też, że w końcowym rozrachunku to może jednak nie wystarczyć do utrzymania...

Szykuje się zatem zacięta walka na stadionie przy al. Unii.