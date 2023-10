W sobotę ŁKS gra w Radomiu. Czy piłkarski zespół ŁKS odbije się od dna?

To bez wątpienia będzie mecz zespołów, które w tych rozgrywkach mocno zawodzą swych fanów.

ŁKS po dziesięciu seriach mistrzowskich jest czerwoną latarnią ligi i zespołem, który przegrał najwięcej razy. Do tej pory łodzianie aż siedmiokrotnie schodzili z boiska pokonani, co wyraźniej już irytuje nie tylko najwierniejszych fanów drużyny z al. Unii.

To chyba jednak nie powinno dziwić, bowiem zdobywanie goli idzie ełkaesiakom szalenie ciężko. Wystarczy powiedzieć, że drużyna prowadzona przez trenera Kazimierza Moskala zdobyła tylko sześć bramek, co wraz z Górnikiem Zabrze, plasuje ją na ostatnim miejscu w klasyfikacji najskuteczniejszych ekstraklasy. ŁKS równie słabo wypada w defensywie i dlatego ma poważne problemy z punktowaniem w tym sezonie.

Także w Radomiu nie ma mowy o zadowoleniu z gry drużyny. Wprawdzie Radomiak jest wyżej w tabeli (dwunaste miejsce z jedenastoma punktami), ale wewnątrz klubu nie jest ciekawie. Szkoleniowiec z Rumunii wspominał, że nie ma ochoty dłużej pracować w klubie.