W sobotę. Cracovia z Glikiem przyjedzie na stadion ŁKS

Spotkanie dziesiątej kolejki sezonu ekstraklasy zaplanowane jest na godzinę 15.

Na boisku zmierzą się bardzo zasłużone dla polskiego futbolu kluby. Cracovię założono w 1906 roku, a więc o dwa lata wcześniej niż ŁKS. Zgodnie z regulaminem ekstraklasy krakowski klub uprawniony jest do umieszczenia nad herbem srebrnej gwiazdki oznaczającej wywalczenie 5 razy tytułu mistrza Polski.

Warto przypomnieć, że niedawno do Cracovii trafił Kamil Glik. To 103-krotny reprezentant kraju, który od 2016 roku był na wszystkich wielkich turniejach. W sportowym CV ma ponad 360 meczów w ligach francuskiej i włoskiej, był kapitanem Torino, a z Monaco świętował tytuł we Francji, awansował do półfinału Ligi Mistrzów i grał w jednym zespole z Kylianem Mbappe.

Obrońca reprezentacji Polski po 13 latach znów zagrał w ekstraklasie, ale powrót do naszej elity okazał się wielką klapą. Cracovia w minionej serii uległa Pogoni Szczecin aż 1:5.