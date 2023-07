W sierpniu i wrześniu w tym roku planowana jest rekordowa liczba ślubów Zobacz, jakie trendy dominują w tym sezonie w branży weselnej

285 par powiedziało sobie „tak” w łódzkich urzędach stanu cywilnego i kościołach w czerwcu

Ile par w tych miesiącach weźmie ślub kościelny, będziemy wiedzieli dopiero po miesiącu, gdy do Urzędu Stanu Cywilnego spłyną dane z parafii, w których odbywały się śluby konkordatowe. Ze statystyk wynika, że jest to liczba porównywalna z liczbą ślubów cywilnych. Można więc szacować, że tegoroczny wrzesień dla branży ślubnej w tym roku w Łodzi będzie najbardziej owocnym miesiącem.

- Coraz częściej młodzi rezygnują na weselu z pierwszego tańca - mówi Małgorzata Kochanek, wedding planerka. - Dla wielu jest to najbardziej stresujący moment w trakcie uroczystości, a przecież najważniejsze jest aby w tym niepowtarzalnym dniu nie spinać się i przeżyć go w spokoju tak aby jak najwięcej z niego zapamiętać. - Organizujemy dużo wesel międzynarodowych, a na nich oczepiny są zawsze mile widziane choć w okrojonej formie - wyjaśnia Małgorzata Kochanek. - Najczęściej sprowadzają się do rzucenia przez pannę młodą welonu lub bukietu.

Tort gigant i tort kwadratowy

Nowością, która pojawiła się na weselach w tym roku, są torty atrapy. To wielopiętrowe konstrukcje pełniące rolę dekoracyjną w czasie przyjęcia. Moda na takie dekoracje przyszła do nas z USA. Tort główny, który kroją państwo młodzi, na organizowanych w tym roku weselach coraz częściej zamawiany jest w formie kwadratowej, bo taki łatwiej się kroi i pokrojony lepiej wygląda na zdjęciach i filmie z wesela.

Jak mówi Małgorzata Kochanek, młode pary przywiązują większą wagę do dekoracji uświetniających ten dzień, niż miało to miejsce jeszcze 5 lat temu. W salach weselnych zwykle montuje się dodatkowe oświetlenie ledowe, podświetla od dołu ściany, a na suficie umieszcza girlandy. Na weselnych stołach częściej niż białe, pojawiają się teraz kolorowe obrusy. Srebrzone sztućce, kryształowe kieliszki, porcelana i krochmalone serwetki – to detale, na które zwracają uwagę i młodzi, i ich goście. W dekoracjach dominują kolory pastelowe. Mniejszą niż kiedyś wagę przywiązują młodzi do dekoracji kościoła, zwłaszcza gdy jest to nieduże, klimatyczne wnętrze.