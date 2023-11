W siatkarskim ŁKS Commercecon są zdania, że zniszczyliśmy się własnymi błędami WIDEO

Hubert Hoffman najpierw przeprosił kibiców za kolejne rozczarowanie w sezonie i powiedział: - Nie ma już nas, jeżeli niektórzy tego nie rozumieją, to jest to mój koniec w ŁKS.

– Zniszczyliśmy się własnymi błędami, a jeżeli grasz przeciwko dwóm przeciwnikom, to z czasem robi się coraz trudniej. Analiza jest prosta, rywal zagrał dobry mecz, nie oddając wielu punktów, za to my zrobiliśmy wszystko – powiedział trener Alessandro Chiappini po meczu ŁKS Commercecon Łódź – CS Volei Alba Blaj w Lidze Mistrzyń.