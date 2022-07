W Rogowie pijany 38-latek w trakcie kłótni wyjął nóż i rzucił się z nim na kolegów

14 lipca dyżurny brzezińskiej komendy policji odebrał zgłoszenie o kłótni trójki mężczyzn na jednej z posesji na terenie gminy Rogów. Na miejscu okazało się, że w trakcie tej sprzeczki 38-latek wyjął nóż, którym ranił kolegów: 70-letniego mieszkańca powiatu brzezińskiego i 32-letniego mieszkańca powiatu radomszczańskiego. Sprawca odszedł, ale po chwili wrócił już bez noża.

Po zatrzymaniu pobudzonego i agresywnego mężczyzny funkcjonariusze przystąpili do przeszukania terenu. Na jednym z pół znaleźli porzucony nóż. Dwaj ranni mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala, gdzie po opatrzeniu ran zostali zwolnieni z placówki medycznej. W chwili zdarzenia 38-latek miał 0,8 promila alkoholu we krwi, a w jego mieszkaniu znaleziono blisko 16 gramów marihuany. Mężczyzna usłyszał już zarzuty popełnienia pięciu przestępstw. Grozi mu teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności.