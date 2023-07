W podłódzkim centrum handlowym powstał szokujący film dla dorosłych. Amatorskie nagranie trafiło do sieci ZDJĘCIA

Film dla dorosłych nakręcony w centrum handlowym w Rzgowie

Akcja skandalicznej produkcji zaczyna się na korytarzu centrum handlowego. Bohaterka, atrakcyjna blondynka o imieniu Natalia, zgubiła portfel, dlatego siedzi zasmucona na jednej z kanap. Zaniepokojoną i zdenerwowaną kobietę zauważa Sebastian, przedstawia się i proponuje jej pomoc. Razem idą w kierunku toalety, bo Natalia twierdzi, ze tam zostawiła zgubę.

- Nie wiem, co mam zrobić. Muszę jeszcze zapłacić za parking, żeby w ogóle wyjechać samochodem - mówi bezradnie.

- Spokojnie ogarniemy... - uspokaja ją nowo poznany mężczyzna.

W drodze do toalety para rozmawia o tym, czym zajmują się na co dzień. Ona chwyta się prac dorywczych, on jest telemarketerm. Sebastian komplementuje nowo poznaną kobietę, ona odwdzięcza mu się tym samym. Mężczyzna mówi, że nawet jak portfel się nie odnajdzie, to on zapłaci za parking, w końcu to 10, 15 złotych. Natalia chce mu się zatem za ten gest odwdzięczyć i zaprasza go do łazienki... Chodź - mówi zachęcająco.