W piłkarskiej spółce ŁKS. Dwa przekazy w sprawie inwestora...

Niestety, nadal nie mamy pewności, czy to ma być ruch umożliwiający rozwój klubu (poszerzy znaczny dopływ kapitału), czy też może akcja gaśnicza, której głównym celem jest duszenie finansowego pożaru, czyli mówiąc bardziej obrazowo, łatania ubytków w dziurawym budżecie klubu z al. Unii (ŁKS ma licencję z nadzorem finansowym i spore zobowiązana).

Trzeba przyznać, że obecny większościowy akcjonariusz piłkarskiego interesu w ŁKS, Tomasz Salski, zadbał o to, by w wywiadzie przed klubową kamerą padły jedynie słuszne, zupełnie niekłopotliwe pytania. Zdajemy sobie sprawę, że telewizyjna wypowiedź sternika dwukrotnych mistrzów Polski miała być radosnym świątecznym przekazem do fanów, ale zabrakło w niej namacalnych konkretów, odniesień do obecnej sytuacji, by rozwiać liczne wątpliwości.

A one są i można odnieść wrażenie, że ŁKS mąci nieco w przekazie dotyczącym amerykańskiego inwestora.

19 grudnia na internetowej stronie ŁKS znalazł się taki wpis: - ŁKS podpisał wstępne porozumienie z zagranicznym inwestorem. To duży krok dla całego klubu, może nawet dla całej ligi. Mamy nadzieję, że to również jeden z wielu kroków, które wykonamy wszyscy wspólnie w najbliższych miesiącach. Rozmowy dotyczące rozszerzenia grona akcjonariuszy trwały wiele miesięcy i jesteśmy szczęśliwi, że moment ich finalizacji jest bliski - oznajmił z dumą Jarosław Olszowy, prezes zarządu ŁKS Łódź S.A.