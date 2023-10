W piłkarskiej drużynie Wisły Płock byłego ełkaesiaka zastąpi były widzewiak?

44-letni szkoleniowiec pracował w Wiśle od 16 maja. Wraz z nim z klubu odchodzi dotychczasowy asystent Ariel Jakubowski.

Jego następcą ma zostać dobrze znany z pracy w Lechu Poznań Dariusz Żuraw lub były szkoleniowiec Widzewa Janusz Niedźwiedź.

Wisła Nie wygrała żadnego z trzech ostatnich meczów. Jeden zremisowała i dwa przegrała. Uwagę zwraca jednak rozmiar tych porażek. Z Arką Gdynia 0:3, a z Miedzią Legnica 0:4. W Płocku mają ambicje, by wrócić do PKO BP Ekstraklasy, ale z takimi rezultatami jest to niemożliwe.

Drużyna z Płocka zajmuje dopiero 11. miejsce w tabeli Fortuna 1. Ligi. Ma 14 punktów.

Warto podkreślić, że Marek Saganowski funkcję trenera tego klubu pełnił w zaledwie 15 spotkaniach.

Były ełkaesiak został trenerem Wisły w maju tego roku. Choć spadł z tym klubem e ekstraklasy, nie został wówczas zwolniony i dostał szansę prowadzenia ekipy z Płocka na zapleczu piłkarskiej elity.

Wcześniej Saganowski pracował w Motorze Lublin czy Pogoni Siedlce. W przeszłości był piłkarzem, broniąc barw między innymi ŁKS Łódź, Legii Warszawa czy Southampton. W reprezentacji Polski rozegrał 35 meczów.