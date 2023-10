W piątek ŁKS zagra z Górnikiem. To bardzo ważny mecz dla układu sił w tabeli piłkarskiej ekstraklasy

W ŁKS na pewno zabraknie jutro zawieszonego za żółte kartki Michała Mokrzyckiego, zaś pod znakiem zapytania stoi występ Kaja Tejana i Artemijusa Tutyskinasa.

Zaś jeśli chodzi o gości, to w trakcie wygranego 2:1 spotkania z Rakowem Częstochowa boisko musiał opuścić kapitan zespołu Erik Janża. Ale, o czym poinformowano na klubowym portalu Górnika, uraz Słoweńca nie jest aż tak poważny, jak to początkowo zakładano. Janża ćwiczy indywidualnie, ale jest raczej mało prawdopodobne, by był w stanie zagrać w piątek. Największa gwiazda drużyny prowadzonej przez trenera Jana Urbana, czyli Lukas Podolski także nie pracuje razem z kolegami. Jednak sztab medyczny robi wszystko, żeby mógł się pokazać w Łodzi chociażby w mniejszym wymiarze czasowym. Pozostali gracze są już do dyspozycji Urbana. Goście będą chcieli potwierdzić, że ich dyspozycja jest coraz lepsza, a pokonanie aktualnego mistrza Polski nie jest dziełem przypadku.