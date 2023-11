W piątek ŁKS - Zagłębie. Najwyższy czas na zwycięstwo piłkarzy ŁKS

Jak już jesteśmy przy byłym szkoleniowcu reprezentacji Polski, to warto przypomnieć, że to właśnie on w 2022 roku został następcą Piotra Stokowca w drużynie Miedziowych.

Należy się domyślać, że dziś nowy opiekun ełkaesiaków będzie miał coś do udowodnienia swojemu byłemu pracodawcy, ale chyba jednak przede wszystkim nowemu, że ten nie pomylił się, powierzając w jego ręce prowadzenie drużyny z al. Unii i wyciągnięcie jej ze sportowego kryzysu. Na razie nie wygląda to dobrze.