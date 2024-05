W Operze Leśnej w Sopocie. Piękny jubileusz Andrzeja Piasecznego

ZOBACZ ZDJĘCIA

W piątek Andrzej Piaseczny będzie świętował trzydziestolecie pracy scenicznej. Tego dnia w Operze Leśnej w Sopocie, w trakcie Polsat Hit Festiwal 2024, obędzie się koncert „Chodź, przytul, przebacz. 30-tka Andrzeja Piasecznego”.

Piaseczny to bez wątpienia jedna z barwniejszych postaci polskiej sceny muzycznej. Jego ponadczasowe hity takie jak „Chodź, przytul, przebacz”, „Budzikom śmierć”, „Prawie do nieba” czy „Śniadanie do łóżka” choć mają po kilkanaście lat wciąż grane są chętnie przez polskie stacje radiowe, a sam piosenkarz jako osobowość medialna praktycznie nie schodzi z pierwszych stron gazet.

Andrzej Piaseczny to nie tylko uzdolniony tekściarz i wokalista, ale również osobowość medialna. Piosenkarz jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród, m.in., Bursztynowego Słowika w Sopocie, czterech Superjedynek, Wiktora, Fryderyka, Telekamery oraz Eska Music Award. Wystąpił jako gość muzyczny w finale pierwszej edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, a w 12. edycji tego programu zasiadał w nim jako juror.