W niedzielę Widzew - Cracovia. Pierwszy egzamin łódzkiego szkoleniowca

Niedzielne spotkanie ósmej kolejki ekstraklasy rozpocznie się o godz. 15.

Bez wątpienia ten mecz będzie dużym wyzwaniem dla szkoleniowca Widzewa. Daniel Myśliwiec zadebiutuje w najwyższej klasie rozgrywkowej , a także po raz pierwszy poprowadzi czterokrotnych mistrzów Polski przed łódzką publicznością.

Pewnie zdaje sobie sprawę, że z jego osobą związane są wielkie oczekiwania. Działacze przeprowadzili zmianę na trenerskiej ławce po to, by kibice mogli oglądać w akcji ciekawszy, dynamiczniejszy, odważniejszy, a co najważniejsze skuteczniejszy zespół. To fakt, że czasu nie miał wiele, ale skoro podjął się wyzwania...