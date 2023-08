W niedzielę ŁKS- Pogoń. Godnie uczcić 115-lecie powstania ŁKS

Spotkanie na stadionie przy al. Unii rozpocznie się o godz. 15. Z okazji 115. rocznicy powstania najstarszego łódzkiego klubu na fanów czeka także wiele innych atrakcji.

ŁKS zaprasza na obiekt już godzinę wcześniej, bowiem prezes klubu będzie częstował urodzinowym tortem, na którym zapłonie sto piętnaście świeczek.

Sympatycy ełkaesiaków liczą, że także piłkarze drużyny prowadzonej przez Kazimierza Moskala godnie uczczą ten jubileusz. Jednym słowem trzeba wygrać, aby święto ełkaesiaków miało radosny wymiar sportowy.

Wczoraj Adrian Małachowski został nowym zawodnikiem ŁKS, z którym podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia umowy o kolejny rok. 25-letni pomocnik w ubiegłym sezonie rozegrał 28 spotkań i strzelił trzy bramki w 3. Lidze niemieckiej w SV Waldhof Mannheim. Nie można zatem wykluczyć, że już w niedzielę zadebiutuje w łódzkiej drużynie.

Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że spotkanie z Pogonią Szczecin to nie będzie łatwy mecz i to proste zadanie do wykoannia. Drużyna ze Szczecina to krajowa czołówka (dotarła też do III rundy rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy), a poprzednich rozgrywkach wywalczyła czwarte miejsce, ustępując tylko Rakowowi, Legii i Lechowi.

W drugim sezonie Portowców prowadzi Jens Gustafsson, były szkoleniowiec młodzieżowej reprezentacji Szwecji.Na trenerskim stanowisku zastąpił Kostę Runjaicia (przeszedł do Legii) .