W następny weekend pojedziemy pierwszą gotową jezdnią. Do końca roku oddanie do użytku Bulwarów Północnych.

Choć po ulicy Północnej można przejechać już od kilku miesięcy, to jednak wciąż był to plac budowy, a na kierowców czyhały tu różne przeszkody i niespodzianki. Od następnego weekendu Północną będzie można już jeździć oficjalnie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i warunki atmosferyczne nie staną na przeszkodzie w następny weekend (25-26 listopada) wykonawca planuje oddać do użytku całkowicie już gotową z położoną warstwą ścieralną asfaltu południową jezdnię ulic Ogrodowej i Północnej. Udostępniony zostanie do ruchu cały remontowany odcinek od ul. Zachodniej do skrzyżowania z ul. Kilińskiego/Franciszkańską.