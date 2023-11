W nadchodzącym tygodniu duże utrudnienia na DK 12 pomiędzy Piotrkowem a Sulejowem. Znajdźcie trasę alternatywną

Ukłon w stronę kierowców

– Roboty będą realizowane w godzinach od 9.00 do 15.00 – informuje Maciej Zalewski, rzecznik łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. – W miejscu trwania prac wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Dodatkowo, na odcinku poza terenem zabudowanym. będzie obowiązywało ograniczenie do 50 km/h. Przewidujemy, że czas oczekiwania na przejazd może wynosić 10 – 20 minut. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Zachęcamy też do wyboru, w miarę możliwości, alternatywnych tras przejazdu w czasie prowadzonego remontu.