W miasto ruszają nocne patrole, które będą w Łodzi wspierać osoby w kryzysie bezdomności

Okres jesienno-zimowy to najtrudniejszy czas dla osób w kryzysie bezdomności. We wszystkich łódzkich placówkach niosącym pomoc potrzebne są teraz ciepłe buty męskie w dużych rozmiarach, ciepła odzież, bielizna osobista, skarpety, a także śpiwory, koce, termosy, czy polarowe bluzy. Wszystko to, co nie nasiąknie zbyt szybko wodą i pozwoli przetrwać w koczowniczej rzeczywistości. Część z tych rzeczy czeka na potrzebujących w punktach pomocy, część będzie roznoszona przez specjalne patrole, które zaczynają monitorować zakamarki miejskiej przestrzeni w Łodzi.