W maseczkach na korytarzu i w osobnych ławkach - zobacz, jak jest w łódzkich szkołach

Lekcje w łódzkich szkołach podstawowych i średnich odbywają się stacjonarnie, co mimo reżimu sanitarnego – cieszy i uczniów, i nauczycieli, i rodziców. Obserwując sytuację epidemiczną, wiele osób jednak stawia pytanie: jak długo to potrwa? I szykuje się do ewentualnego przejścia na nauczanie zdalne. Nauczyciele diagnozują stan wiedzy po przedwakacyjnej edukacji online, a dyrektorzy – stan gotowości do podjęcia jej w każdej chwili znowu.

Uczniowie na korytarzach w maseczkach, przerwy, spędzane w klasach, nauczyciele z zasłoniętymi twarzami, ogołocone z dekoracji ściany, sale dla pierwszaków bez wykładzin i zbędnych zabawek, tam, gdzie to możliwe dzieci siedzą pojedynczo w ławkach – taki łódzkich szkół rysuje się po kilku pierwszych dniach. W piątek, 4 września, kończy się tydzień, w którym zaczęła się stacjonarna nauka w warunkach pandemii. - Wszyscy podeszli do tematu ze zrozumieniem – cieszy się Michał Różański, dyrektor SP 26. – Uczniowie przechodząc z pracowni do pracowni noszą maseczki, na przerwach się nie gromadzą. Rodzice też wchodząc, mają obowiązek zasłaniania nosa i ust i tego przestrzegają. W szkołach tylko niektórzy nauczyciele noszą maski. Czasem wywołuje to negatywne odczucia szczególnie u najmłodszych dzieci. Utrudnia też dobrą komunikację. Dlatego wielu dyrektorów już myśli o zastąpieniu masek przyłbicami. - W jednej sali siedzimy cały dzień – opowiadają uczniowie liceum na Teofilowie. – Nie wychodzimy z niej przez kilka godzin i trudno to wytrzymać. Wiemy, że nie wszędzie tak jest, bo nasi znajomi mówią, że normalnie przechodzą do różnych pracowni, tyle że wtedy zakładają maski. W szkołach gościli już też rodzice.

- Zaplanowaliśmy zebrania w pierwszym tygodniu, bo nie wiemy, jak będzie dalej, a trzeba zebrać wiele podpisanych dokumentów – mówi Agnieszka Błażejczyk, dyrektor SP 34. – Odbywają się rotacyjnie dla klas – w różnych dniach, porach, w różnych miejscach. - Tak samo będzie u nas, ale zaczniemy od poniedziałku, 7 września – zapowiada Małgorzata Tomaszewska, dyrektor SP 111. – Uruchomimy kilka wejść w obu naszych budynkach.

- A my zrobimy spotkania online – dodaje dyr. SP 26 Michał Różański. – Jeżeli chodzi o dokumenty – podpisane rodzice wrzucają do urny przy wejściu do szkoły. We wszystkich szkołach są dystrybutory z płynem do dezynfekcji – przy wejściach oraz w salach.

Sale są wietrzone, a sprzęt m.in. w salach gimnastycznych i informatycznych – odkażany. Pogoda w Łódzkiem (7.09.2020): Wideo