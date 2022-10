W markecie w Andrespolu klientka zgubiła kosmetyczkę z pieniędzmi. Znalazł ją i sobie przywłaszczył 62-letni mężczyzna

Do kradzieży doszło 7 października br. W jednym z marketów kobieta, wkładając kosmetyczkę do torby upuściła ją, nie zauważyła tego i wyszła ze sklepu. Mężczyzna, który szedł za nią, podniósł zgubę i schował ją do swojej torby wraz z zakupami, po czym szybko opuścił market. W zgubionej kosmetyczce był dowód osobisty i 1 tys. zł.

Ustalenia policjantów pozwoliły na dotarcie do 62-letniego mieszkańca powiatu łódzkiego wschodniego. Mężczyzna był zaskoczony widokiem mundurowych, jednak od razu wiedział, w jakim celu przyjechali. Przyznał, że nie miał zamiaru zwracać pieniędzy właścicielce, a ich część zdążył już wydać. Mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży. W przeszłości 62-latek miał już konflikty z prawem.