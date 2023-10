W łódzkim zoo przeprowadza się ze zwierzętami treningi medyczne. To pozwala monitorować stan zdrowia mieszkańców ogrodu

Lwy Shiva i Loki chętnie trenują

Właśnie po to, by opiekunowie mieli szansę dbać o dobrostan zwierząt. Najpierw poszczególne osobniki przyzwyczają się do zapachu człowieka, potem do jego dotyku. Oczywiście z zachowaniem ostrożności, zwłaszcza w przypadku tak niebezpiecznych zwierząt jak słonie czy lwy. Potem opiekunowie przechodzą do ćwiczeń.

- Shiva jest ciekawa tego, co się za chwile wydarzy. Dlatego chodzi podekscytowana. Loki już jest gotowy do ćwiczeń - mówi Magdalena Hołysz, opiekunka drapieżników.

Shiva i Loki to para hodowlana lwów azjatyckich, wiele czasu spędzają razem.

- Dzięki codziennej pracy możemy w sposób bezpieczny i komfortowy dla zwierzęcia zbadać jego łapy, skórę, jeśli trzeba także pobrać krew, przygotować do transportu, gdy ma trafić do innego ogrodu - dodaje Izabela Piórkowska, lekarz weterynarii w łódzkim zoo. - Trening medyczny opiera się na dobrowolności i współpracy z opiekunem. W nagrodę za współpracę zwierzęta otrzymują smakołyki, czyli kawałki mięsa.