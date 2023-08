W łódzkim zoo obchodzono Dzień Lwiatki Złotej. Małpki dostały prezenty i smakołyki. Wideo, zdjęcia

Mikis, największy krzykacz w małpiarni

W łódzkim ogrodzie mieszkają dwie lwiatki złote - 20-letni Mikis i jego córka Ewita. Pomimo zaawansowanego wieku samiec jest żywotny, energiczny, a jego donośny głos słychać w całej małpiarni.

Z okazji święta lwiatki dostały zabawki i mebelki, które urozmaicą im życie - hamak, huśtawkę, drabinkę, kawałki drewna z otworami, w których chowa się smakołyki.

- Ukrywamy jedzenie, by tak jak w środowisku naturalnym lwiatki trochę się o nie postarały, wysiliły, zmusiły do pracy szare komórki - mówi Aleksandra Wilczyńska, opiekunka pazurkowców.

Dzień Lwiatki Złotej w łódzkim zoo. To gatunek zagrożony wyginięciem

Odłów na cele hodowlane - lwiatki to atrakcyjne, pokryte rudo-złotym futrem małpki oraz niszczenie ich środowiska naturalnego, głównie wycinanie lasów - doprowadziły do tego, że w latach 70. ubiegłego wieku w naturze żyło zaledwie 200 osobników, co oznaczało dla tego gatunku praktycznię katastrofę. 150 ogrodów zoologicznych na całym świecie przystąpiło do programu ratowania lwiatek złotych. Udało się rozmnożyć te zwierzęta, część wypuścić na wolność. Dzięki tym wysiłkom liczba osobników wzrosła do 2,5 tysiąca, a połowa przychówku pochodzi z ogrodów zoologicznych.

Populacja znowu była zagrożona, gdy w 2018 roku zwierzęta zakażały się żółtą febrą. Po dwóch latach udało się wynaleźć szczepionkę. Teraz zwierzęta te są odławiane i szczepione.