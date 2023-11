W Łódzkiem coraz więcej dzieci przyjmuje leki antydepresyjne. Zobacz, które leki ratują zdrowie psychiczne najmłodszych

W naszym województwie - jak wynika z danych posiadanych przez NFZ - wzrasta liczba dzieci i młodzieży przyjmujących leki psychotropowe. To medykamenty wydawane jedynie na receptę i wypisywane najczęściej przez psychiatrę. Wzrost widać w całej Polsce, ale w Łódzkiem rok do roku ten trend wzrostowy należy do najwyższych w kraju. I tak o ile w 2013 lekami psychotropowymi w Polsce leczone było prawie 16 tys. dzieci i młodzieży do 18 troku życia, to 5 lat później już ponad 33 tys.

- W 2019 korzystało z takiego leczenia 39 tys. dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w 2021 r. już o 43% więcej – 56,7 tys. - wyjaśnia Anna Leder, rzecznik Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

W ubiegłym roku W 2022 r. w Łódzkiem leki przeciwdepresyjne zrefundowano dla 6 637 dzieci do 19 r.ż. Ta grupa wiekowa w naszym województwie to blisko 430 tys. osób.

- Łódzkie ma jeden z najwyższych w Polsce odsetków osób (dzieci i dorosłych), czyli 4, 9 %, w stosunku do ludności województwa, które w 2021 roku zrealizowały co najmniej jedną receptę na refundowany lek przeciwdepresyjny - dodaje Anna Leder.