W Łodzi zaczyna się festiwal teatralny OFF Północna. Będą muzyczne podróże, spektakle, warsztaty i festiwalowe radio

Na recital Konrada Imieli złoży się 11 piosenek-opowieści amerykańskiego twórcy we własnej, oryginalnej interpretacji, nie uciekając się do prostego naśladownictwa Toma Waitsa. Tego samego dnia na festiwalowej scenie Stowarzyszenie „Baduszkowcy snuć będzie muzyczną opowieść o pięknej wyspie i miłości wieśniaczki Ti Moune w spektaklu „Kiedyś na wyspie” („Once on This Island”)”. Jest to tytuł znany wielbicielom musicali – po raz pierwszy pojawił się na Broadwayu w 1990 roku, a cztery lata później na West Endzie, gdzie zdobył prestiżową nagrodę Laurence Olivier Award dla najlepszego nowego musicalu.

Niedzielne popołudnie wypełni kobieca energia. Najpierw Patrycja Ziniewicz w koncercie „List do Czarnego Anioła” wykona piosenki z repertuaru legendy polskiej sceny muzycznej – Ewy Demarczyk. To osobisty i wzruszający hołd młodej artystki dla gwiazdy Piwnicy pod Baranami. Wieczorem, o g. 19.00, fenomenalna Monika Mariotti w muzodramie „Moja Nina” sugestywnie wcieli się w ikonę amerykańskiej muzyki – Ninę Simone i przeniesie publiczność do nowojorskiego klubu, dusznego od papierosowego dymu i wibrującego od jazzowych brzmień.