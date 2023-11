W Łodzi zabetonowali samochód, bo nie mogli znaleźć właściciela!

– Bez wątpienia jest to nowy symbol Łodzi, który być może przyćmi nawet jednorożca – mówi pani Aneta. – Trochę się dziwię, że nie łatwiej i taniej było po prostu odholować to auto niż je obetonować, ale cóż...

Straż miejska niewiele mogła

Drogowcy wykonujący betonową jezdnię ul. Legionów od czwartku bezskutecznie próbowali znaleźć właściciela lub użytkownika samochodu, który utrudniał wykonywanie robót. Niestety, mimo obejścia wielu pobliskich mieszkań, nikt do auta się nie przyznał. Próbowano sprawą zainteresować straż miejską, ale zgodnie z wyjaśnieniami dyżurnego SM teren ten nie należy formalnie do miasta, bo został przekazany wykonawcy remontu. Strażnicy mogli więc tylko zostawić za wycieraczką karteczkę z prośbą o usunięcie auta, ale nie mogli załadować go na lawetę i wywieźć. Takie są procedury.