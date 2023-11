W Łodzi wojewoda rozdał pieniądze organizacjom pozarządowym na pomaganie osobom w kryzysie bezdomności WIDEO

Od lat otrzymujemy wsparcie w ramach programu pomocowego wychodzenia z bezdomności. W tym roku pozyskaliśmy 18 tysięcy złotych, które przeznaczyliśmy na przekształcenie i wyremontowanie jednego z pomieszczeń, by powstała w nim łazienka dla naszych podopiecznych. Dzięki tym dotacjom podnosimy standard naszej pomocy - mówi Beata Tatarzyńska-Zuchora ze stowarzyszenia Promocji Zdrowia i Psychoterapii w Łodzi.

Na terenie naszego miasta funkcjonuje wiele organizacji pozarządowych, które przejęły ciężar pomocy osobom w kryzysie bezdomności, za co z całego serca chciałbym im podziękować - powiedział wicewojewoda łódzki Marcin Buchali.

W ciągu ostatnich ośmiu lat organizacje pozarządowe wspierające osoby w kryzysie bezdomności z Łodzi i województwa otrzymały w sumie 1 milion 200 tysięcy złotych. W tym roku jest to kwota w wysokości 190 tysięcy zł, z czego 130 trafiło do łódzkich organizacji.

Organizacja prowadzi specjalistyczny ośrodek (schronisko przy ul. Franciszkańskiej w Łodzi) wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, w którym pomaga głównie kobietom i dzieciom, które doświadczają przemocy, często muszą uciekać z domu, gdzie jest nie tylko przemoc, ale alkohol i narkotyki. Z kolei Caritas Archidiecezji Łódzkiej od lat kieruje swoją pomoc do osób w kryzysie bezdomności, które już jej doświadczyły lub są w sytuacji prowadzącej do życia na ulicy. Na swoją działalność w tym roku otrzymało 20 tysięcy zł.

Od wielu lat jak tylko robi się zimno otwieramy świetlicę, w której po południu bezdomny może spędzić czas, zjeść ciepły posiłek, ale prowadzimy również aktywizację, żeby można było pójść do przodu w tej trudnej sytuacji życiowej - dodaje Tomasz Kopytowski, dyrektor Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Wolontariusze Caritas jesienią i zimą wspólnie ze strażą miejską, policją i wojskiem prowadzą nocne patrole po pustostanach i zakamarkach miasta, w których przed zimnem chronią się bezdomni. Większość, tłumacząc to wolnością, woli taki byt niż przeniesienie się do noclegowni, czy schroniska. Patrole niosą im pomoc: ciepłą herbatę w termosie, koce, śpiwory, ciepłe kurtki, czy gorącą zupę. Na swoją działalność w tym roku organizacja otrzymała 20 tysięcy zł, za które kupiła ponad 100 par ciepłych męskich butów, które dla osób bezdomnych są czymś najcenniejszym oraz zakupiono środki higieniczne dla osób, które korzystają z łazienki w punkcie pomocy: prysznic i pranie ubrań. W ciągu sezonu Caritas w punkcie przy ul. Wólczańskiej pomaga ok. 100 osobom dziennie.