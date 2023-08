W Łodzi ratują porzuconego psa kroplówkami i inkubatorem. To kolejny stary pies wyrzucony na ulicę. WIDEO

Pies się zużył, zestarzał, znudził, więc trafia na ulicę skąd do schroniska zabiera go Animal Patrol straży miejskiej. O okrutnej bezmyślności człowieka na własnej skórze przekonała się 13-letnia Dosia. Ten niewielki piesek został kilka dni temu znaleziony w centrum handlowym przy ul. Ogrodowej. Miał dom, bo na szyi miał obrożę. Mimo jednak, że trafił do schroniska nikt z opiekunów go tam nie szuka. Niestety maleńki pies utratę domu i pobyt w schronisku przypłacił ogromną traumą. Pies nie chce jeść ani pić. Przy życiu trzymają go kroplówki i ogrzewanie w inkubatorze. Każda próba dotyku kończy się gryzieniem, co jest naturalną reakcją lękową.