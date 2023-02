W Łodzi premiera w teatrze Arlekin. Gombrowicz w nowej interpretacji. Spektakl jest adresowany do młodzieży i dorosłych

To będzie przedstawienie dla dorosłych, bo bardzo byśmy chcieli odczarować to, że teatr Arlekin to tylko propozycje dla najmłodszych. Stąd "Iwona, księżniczka Burgunda" i bardzo byśmy chcieli, żeby przyszli do nas dorośli, ci młodsi dorośli i ci starsi, którzy nie muszą mieć wymówki w postaci dziecka, żeby zabrać je do naszego teatru - mówi Wojciech Brawer, dyrektor placówki i reżyser spektaklu.

Tekst Witolda Gombrowicza to ponadczasowa opowieść, którą twórcy spróbowali odczytać na nowo poprzez pryzmat teatralnej maski. Maska jest w tym przedstawieniu nie tylko znakiem konkretnych postaci, nie tylko ukrywa twarz, ale jest też oznaką statusu społecznego, a nawet narzędziem zbrodni. Dzięki temu tekst Gombrowicza zaistnieje na scenie w nieco innej odsłonie niż do tej pory można go było zobaczyć.