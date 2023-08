W Łodzi porzucona psia mama z czwórką maluchów w pudle. Czworonogi są bezpieczne w schronisku, gdzie czekają na dom

Mama szczeniąt Bańka (takie imię dostała w schronisku przy ul. Marmurowej w Łodzi) do 27 sierpnia przebywa na kwarantannie. Nie miała czipa. Jej dzieci mają około 4 tygodni i nie są jeszcze samodzielne, wymagają maminego mleka i wsparcia. W schronisku zostaną odrobaczone i zaszczepione i wkrótce będą mogły zostać z mamą rozdzielone i pójść do własnego domu.

Dla nas to jest ewidentne porzucenie, które jest zagrożone karą 3 lat pozbawienia wolności. Liczymy na to, że ktoś rozpozna sunię i wskaże jej właściciela, który zamiast zadbać o czworonoga po prostu go wyrzucił jak zepsutą zabawkę - mówi Marta Olesińska, dyrektor schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Marmurowej w Łodzi.