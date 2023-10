W Łodzi pilnie jest potrzebny dyrektor do prowadzenia domu dziecka typu rodzinnego

W Łodzi trwa poszukiwanie osoby lub rodziny do prowadzenia domu dziecka typu rodzinnego. Placówka różni się od typowego domu dziecka tym, że dyrektor mieszka razem ze swoimi podopiecznymi. To sprawia, że dzieci mają prawdziwy dom.

Praca w takim domu, choć jest to piecza instytucjonalna, bardziej przypomina życie w rodzinie niż prowadzenie placówki dla porzuconych dzieci. Dyrektor lub dyrektorka są dla dzieci ciocią lub wujkiem i spędzają z nim dużo więcej czasu niż w typowym domu dziecka. Kiedy mieszka się wspólnie pod jednym dachem łatwiej jest stworzyć dzieciom prawdziwy dom. https://expressilustrowany.pl/w-lodzi-pilnie-jest-potrzebny-dyrektor-do-prowadzenia-domu-dziecka-typu-rodzinnego/ar/c3-18001195,zobacz jak wygląda dom Kandydat na dyrektora może być osobą samotną lub posiadać rodzinę. Najlepiej żeby była to osoba z doświadczeniem w pieczy zastępczej, np. były wychowawca w domu dziecka. Musi to być ktoś, kto jest gotów przeprowadzić się do Łodzi do domu z klimatem i zapewnić mieszkającym tu dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Dyrektor ma do pomocy dwóch wychowawców. Mamy ogromne potrzeby jeśli chodzi o pieczę zastępczą, zwłaszcza rodzinną, więc jeśli zgłosi się więcej osób do pracy, dla każdego będziemy mieć jakąś propozycję współpracy - mówi Katarzyna Tatarzyńska z Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej w Łodzi.

W pięknym ponad stuletnim domu, który znajduje się w starej, willowej części miasta, mieszka aktualnie szóstka dzieci, z czego troje przebywa w placówce na co dzień, jedno wraca na weekendy, dwoje przyjeżdża na wakacje, ferie, święta i inne dłuższe przerwy w szkole. Najmłodszą mieszkanką domu jest Sara, która ma 4,5 roku. Jej brat Olek ma 13 lat. Na co dzień w placówce mieszka też 14-letni Sylwek. Trzech pozostałych chłopców przyjeżdża do domu okazjonalnie. 9-letni Alex przez większość tygodnia uczy się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, a do domu wraca na weekendy. Wszystko wskazuje na to, że Alex ma szansę wrócić do swojej rodziny biologicznej. Na wakacje, ferie i święta przyjeżdża również dwóch nastoletnich chłopców, którzy mają za sobą wiele lat spędzonych w dużych placówkach i to miejsce jest pierwszym ich życiu domem z rodzinną atmosferą.

W ponad stuletnim domu na dole znajduje się salon i kuchnia, a także część mieszkalna dla dyrektora domu. Na górze są cztery pokoje dla dzieci oraz trzy łazienki. Przed domem jest garaż dla dwóch aut, a w ogrodzie altanka, boisko, miejsce do grillowania, sporo zieleni, skalniak, kwiaty. To idealne miejsce do zabawy i relaksu również jesienią i zimą.

Kontakt poprzez Fb Rodzina Jest dla Dzieci lub mailowo: [email protected]

