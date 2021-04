W Łodzi pierwsze komunie święte już od soboty 1 maja. W reżimie sanitarnym

W reżimie sanitarnym

Grupy są tak nieliczne nie ze względu na brak chętnych, lecz z powodu epidemii – chodzi o to, by do minimum ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Z tego samego powodu ustalono, że każde dziecko może zaprosić na uroczystość nie więcej niż 10 osób, wliczając w to rodziców. Wszyscy są zobowiązani do używania maseczek, dezynfekcji dłoni i zachowywania odpowiedniego dystansu.

Kolejna uroczystość pierwszokomunijna odbędzie się w parafii Świętej Rodziny w niedzielę 2 maja o godz. 14, a następne zaplanowano na wszystkie soboty i niedziele maja i czerwca, również w 4-osobowych grupach.