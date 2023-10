W Łodzi mamy jedną z najnowocześniejszych w Polsce baz kolejowych. Nie jest łatwo tam wejść... Gdzie serwisowane są FLIRT-y ŁKA?

Zaplecze techniczne Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jest najnowocześniejszym tego typu obiektem w Polsce. Na Widzewie przy ul. Lawinowej znajduje się jedna baz kolejowych, która przypomina bardziej kolejowe sanatorium dla pociągów, niż zaoliwiony i brudny warsztat. Wykonuje się tutaj przeglądy i naprawy bieżące 20 należących do Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jednostek trakcyjnych typu FLIRT 3 produkcji firmy Stadler a także innych pojazdów znajdujących się w posiadaniu ŁKA. Wysokowyspecjalizowana ekipa techników dba o stan techniczny pociągów, które ze stacji Łódź Widzew wyruszają na trasy do Skierniewic, Sieradza, Łowicza, Torunia, Radomia, Radomska i Kutna, a w weekendy także do Poznania i Warszawy.

Hala obsługowa ma 140 metrów długości i 40 szerokości. Są w niej 4 tory, w tym również jeden przeznaczony do mycia wagonów. Jeden z torów wyposażony jest w osiem podnośników o łącznym udźwigu 144 ton, nad drugim znajduje się pomost do obsługi urządzeń umieszczonych na dachach wagonów, a wszystkie posiadają kanały służące do rewizji podwozia. Dwa tory znajdujące się w hali są pozbawione sieci trakcyjnej, pojazdy szynowe są tam wciągane przez specjalny ciągnik przystosowany do poruszania się po szynach.