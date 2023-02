W Łodzi dwie wstawy w Muzeum Kinematografii. Ich bohaterem jest Mariusz Wilczyński, reżyser, twórca filmów animowanych

Pierwsza z wystaw „Mariusz Wilczyński. Zabij to i wyjedź z tego miasta” w całości poświęcona jest filmowi, który przyniósł jego autorowi międzynarodową sławę. Film, nad którym Mariusz Wilczyński pracował 14 lat, samodzielnie rysując wszystkie sceny filmowe, trzy lata temu miał swoją premierę 22 lutego 2020 roku w czasie Berlinale (70 Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie), jednego z najważniejszych filmowych festiwali w Europie.

„Zabij to i wyjedź z tego miasta” to osobista historia sięgająca czasów dzieciństwa przeżywanego w Łodzi lat 70. XX wieku przez filmowego Janka, jadącego z tatą nad morze, i rzeczywistego Mariuszka, oglądającego przezrocza z projektora Bajka wyprodukowanego w łódzkim Prexerze. Wyprawa w miniony czas pokazuje Łódź należącą już do przeszłości, z brukowanymi ulicami, starą zajezdnią tramwajową, fabrycznymi kominami i kioskami Ruchu. Spojrzenie wstecz ma charakter sennej wizji, w której los ryb staje się losem ludzików trafiających, po odcięciu im głów, do naczynia na sklepowej ladzie. W filmie słychać muzykę Tadeusza Nalepy oraz głosy znanych ludzi m.in.: Anny Dymnej, Krystyny Jandy, Marka Kondrata, Barbary Krafftówny, Ireny Kwiatkowskiej, Małgorzaty Kożuchowskiej, Daniela Olbrychskiego.