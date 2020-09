W handlową niedzielę kupowano głównie szkolne artykuły ZDJĘCIA

_- Nie wiem, ile wydamy. Na razie wkładamy do koszyka zeszyty i inne podstawowe rzeczy takie jak długopisy. Ale zwykle wyprawka szkolna, bez tornistra, który na szczęście już mamy, kosztuje nas 300 zł. W tym buty do szkoły, worek na gimnastykę i inn_e - opowiada pani Dorota.

- Kochanie, kupiłem małej markowe sportowe buty do szkoły. Co jeszcze potrzeba? - radził się żony mąż, robiący zakupy z córką.

Jest np. plastelina bezglutenowa, która kosztuje ok. 45 zł - 70 kolorów albo plastelina z brokatem za 17 zł (10 kolorów). Za oryginalny różowy długopis boho z przywieszką i piórkami zapłacimy od 10 do 17 zł.

Są też bardzo oryginalne plecaki dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych - np. plecak w kształcie minionka z ruchomymi źrenicami kosztuje 46 zł, z kolorową lamą 59 zł, a w dinozaury 70 zł.

Dużo droższe są tornistry - nawet 199 zł kosztuje plecak z „Gwiezdnych Wojen” z Darthem Vaderem, a za tornister z bohaterami „Kariny Lodu” zapłacimy aż 177 zł.

Sklepy oferują też takie cuda jak np. fluorescencyjne farby za 34 zł.

W plecakach uczniów nie może też zabraknąć zestawu kreślarskiego (linijka, kątomierz i dwie ekierki) za ok. 1,60 zł, długopisów (zestaw 10 za ok. 3 zł), cyrkla (ok. 5 zł).Można też kupić gotowe piórniki z wyposażeniem te najbardziej „wypasione” na licencji z filmów Disneya i Marvela kosztują 79 zł. W środku jest 10 pisaków, 12 kredek, klej, linijka, ekierka, kątomierz, nożyczki, gumka, temperówka, cyrkiel, pióro kulkowe i wkłady, zakreślacz, cienkopis, ołówek, kredka dwustronna. Są też piórniki trzykomorowe bez wyposażenia z trójwymiarowym zdjęciem za ok. 35 zł.