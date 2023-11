W czwartek pucharowy mecz z z Rakowem. ŁKS musi powalczyć o uśmiech kibica!

W ŁKS wszyscy marzą o sukcesie, jakim bez wątpienia byłoby wyeliminowanie mistrza kraju, bowiem atmosfera wokół piłkarskiej drużyny gęstnieje. To jednak nie dziwi, bo zawsze brak sportowych sukcesów frustruje wszystkich związanych z klubem. A taki spektakularny sukces, jak pokonanie Rakowa, pozwoliłoby wszystkim na załapanie głębszego oddechu. Zdaniem większości fachowców mecz ŁKS z Rakowem to najciekawsza para w 1/16 finału Pucharu Polski i dlatego zwycięstwo w takim pojedynku byłoby bezcenne.

Na stadionie przy al. Unii w spotkaniu 1/16 finału Pucharu Polski, piłkarze ŁKS podejmą dzisiaj Raków Częstochowa. Mecz z mistrzem Polski i finalistą trzech poprzednich edycji tych rozgrywek (podopieczni ówczesnego trenera Marka Papszuna triumfowali w 2021 i 2022 roku), rozpocznie się o godz. 18 i będzie to trzeci pojedynek ełkaesiaków pod wodzą Piotra Stokowca, który na trenerskiej ławce ełkaesiaków zastąpił Kazimierza Moskala. Dwa wcześniejsze mecze nie były zbyt udane dla szkoleniowca i jego nowej drużyny (w ekstraklasie 1:3 z Lechem Poznań i 0:5 z Górnikiem Zabrze).

Warto pamiętać, że niedawno (16 września) ełkaesiacy stoczyli z Rakowem wyrównany bój. Co prawda w tym spotkaniu przegrali 0:1, ale był to ich najlepszy występ w ekstraklasie w tym sezonie. Warto to powtórzyć. Pewnie piłkarze ŁKS wiedzą, że muszą powalczyć o uśmiech kibica.

Raków ma ostatnio mocno napięty terminarz. W poprzedni czwartek, w trzeciej kolejce fazy grupowej Ligi Europy UEFA, zremisował 1:1 na ArcelorMittal Park w Sosnowcu z aktualnym liderem portugalskiej Liga Portugal Betclic - Sportingiem Lizbona CP.

W niedzielę zaś mistrz Polski zremisował przed własną publicznością z Widzewem 1:1.

Wydaje się, że łodzianie powinni spróbować to wykorzystać.