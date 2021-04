W czasie meczu łodzianin stracił cztery zęby! Żądał 18. tys. zł odszkodowania!

Łodzianin, w czasie gry w piłkę ręczną doznał kontuzji, gdy jeden z zawodników wpadł na niego i przewrócił tak niefortunnie, że pokrzywdzony i złamał cztery zęby: siekaczy górnego bocznego oraz dolnego bocznego po prawej stronie oraz kłów górnego i dolnego po prawej stronie.

Ubytki powstałe na skutek urazu zostały wypełnione przez lekarza stomatologa materiałem kompozytowym. Ponieważ mężczyzna był ubezpieczony na okoliczność nieszczęśliwych wypadków i to na wysoką kwotę 300 tys. złotych, wystąpił do ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania. Otrzymał 6 tys. złotych, po 1500 zł za jeden ząb. Mężczyzna uznał, że to za mało i twierdził, że należy mu się po 4,5 tys. za każdy utracony ząb. Z Tabeli Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu, która była załączona do polisy wynikało bowiem, że za utracony kieł i siekacz uszczerbek wynosi 1,5 procenta kwoty ubezpieczenia, czyli przy sumie ubezpieczenia 300 tys. zł, właśnie 4,5 tys. zł. za każdy ząb.