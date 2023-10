W ciągu 2 dni dwóch lekarzy postawiło błędne diagnozy. Zamiast leczyć się 4 tygodnie leczył się 14 miesięcy

Nie postawili prawidłowej diagnozy Mężczyzna z powodu dotkliwego bólu zgłosił się do ambulatorium w stacji pogotowia. Po wykonaniu badania RTG lekarz rezydent w trakcie specjalizacji z ortopedii zdiagnozował skręcenie stawu lewego kciuka. Palec pacjenta unieruchomił szpatułką i zalecił kontrolę w poradni ortopedycznej gdyby kciuk nadal chorego bolał. Dwa dni później pacjent z powodu bólu zgłosił do poradni ale już innej placówce. Lekarz stwierdził obrzęk, rozpoznał zwichnięcie, skręcenie oraz naderwanie stawów i więzadeł. Pacjentowi zalecił jedynie noszenie ortezy. Trzy tygodnie później mężczyzna zgłosił się na wizytę kontrolną. Tym razem szczęśliwie dla niego przyjął go już inny lekarz. Doktor widząc, że pacjent cierpi, a kciuk się nie zgina skierował chorego na operację. W trakcie zabiegu zwichnięty staw nastawiono i ustabilizowano drutami. Dziewięć miesięcy później konieczny był kolejny zabieg. Po 14 miesiącach od zdarzenia na lodowisku leczenie dla chorego w końcu się zakończyło.

Biegli - dwaj lekarze popełnili błędy

"'Gdy bezpośrednio po zdarzeniu pacjent zgłosił się do ambulatorium możliwe było zdiagnozowanie zwichnięcia stawu. Jednak zdjęcia RTG zostały wykonane w nietypowych, skośnych projekcjach, trudniejszych do oceny dla mało doświadczonego lekarza, ale zarówno wywiad jak i zdjęcia były wystarczające do postawienia prawidłowej diagnozy" - uznali biegli wypowiadający się w tej sprawie przed Sądem Rejonowym do którego poszkodowany skierował pozew z żądaniem 30 tys. zł zadośćuczynienia od pogotowia i poradni do której trafił po wizycie w pogotowiu. Zdaniem biegłych obaj lekarze powinni pacjentowi znieczulić palec i manualnie go nastawić, a następnie unieruchomić w gipsie.