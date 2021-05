W brzezińskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej działa nowa waga samochodowa

O jej budowę władze spółki zabiegały od dawna, jednak dopiero jesienią minionego roku udało się rozpocząć inwestycję. Po trzech miesiącach została zakończona, a na początku 2021 przeprowadzono jej odbiór i legalizację.

Waga wykorzystywana jest do stałego monitorowania wielkości dostaw opału. Dzięki podłączeniu do komputera cały zważony surowiec zapisuje się w pamięci i w każdej chwili wiadomo, ile dostarczono go na plac, ponieważ każda dostawa jest automatycznie ewidencjonowana.

– Korzystanie z własnej wagi pozwala na sprawdzanie każdej partii zakupionego surowca pod względem ilości oraz płacenie za rzeczywiste zrealizowane dostawy – wyjaśnia Katarzyna Wijata, prezes PEC.

Koszt wybudowania wagi wyniósł ponad 170 tys. zł. Dotychczas do skontrolowania dostaw spółka musiała korzystać z wag zamontowanych w innych przedsiębiorstwach, co wiązało się nie tylko z kosztami, ale także wymagało sporo czasu i zachodu.