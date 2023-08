W akademiku najlepiej - studenci szukają lokum - oferta i ceny. Tak mieszkają studenci. Zobacz Wideo i zdjęcia

Domy studenckie od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Chcą w nich mieszkać nie tylko ci, którzy właśnie dostali się na studia na łódzkich uczelniach, a pochodzą z odległych miejsc w kraju czy za granicą, ale także doktoranci i nawet absolwenci, którzy z Łodzią wiążą swoją pracę i przyszłość. Akademiki uczelni publicznych pozostają konkurencyjne pod względem cenowym w porównaniu z akademikami prywatnymi, o mieszkaniach samodzielnych z rynku wynajmu nie wspominając.

Na 18 uczelniach wyższych w Łodzi (7 publicznych i 11 niepublicznych) kształci się ponad 80 tysięcy studentów. Ponad 24 tysiące z nich to osoby przyjezdne – z całej Polski i świata. Uczelnie publiczne zapewniają im zakwaterowanie w domach studenckich na osiedlach akademickich. Ich baza to łącznie około 7 tysięcy miejsc. Są to także miejsca na rynku najtańsze – co sprawia, że zainteresowanie nimi jest ogromne. Studenci mają także do dyspozycji akademiki prywatne, których w ostatnich latach w Łodzi przybyło i których standard odpowiada na potrzeby młodych ludzi. Wiele osób decyduje się także na wynajęcie prywatnego mieszkania albo pokoju – ta opcja jednak nie zawsze mieści się w możliwościach finansowych studentów.

Największe uczelnie w naszym mieście – Uniwersytet Łódzki i Politechnika Łódzka – właśnie są w trakcie przyjmowania i rozpatrywania wniosków studentów o przyznanie mieszkania w akademikach. Największe zainteresowanie jest pokojami jednoosobowymi. Baza Uniwersytetu Łódzkiego to 3798 miejsc, ale tylko 54 – w „jedynkach”. Najwięcej jest „dwójek” – 1713, a pozostałe pokoje to „trójki” – jest ich 106. I to w nich miejsca są najtańsze – za miesiąc student zapłaci 380 złotych (w DS VIII). Za pokój jednoosobowy ceny miesięczne kształtują się od 610 zł (w DS XIII) do 860 zł (w DS V, VII, IX). Wnioski o przyznanie pokoju zbierane są tu w kilku turach – dwie z nich już się odbyły, ale we wrześniu i na początku października zaplanowane są kolejne. Na Politechnice Łódzkiej natomiast wnioski o akademik w tym roku spływają od 27 lipca do 7 sierpnia. W dziewięciu domach studenckich jest 2591 miejsc, z czego 20 procent stanowią miejsca w pokojach jednoosobowych, a pozostałe 80 procent – w dwuosobowych. Za „jedynkę” płaci się tu od 600 zł miesięcznie (DS 3) do 900 zł (DS 2). Za „dwójkę” natomiast od 500 złotych (DS 3) do 700 zł (DS 2).

Akademiki uczelni publicznych w ciągu ostatnich lat są sukcesywnie modernizowane. Dziś już pokoje zarówno na osiedlu UŁ przy ul. Lumumby jak i w kampusie PŁ przy al. Politechniki są wyposażone nie tylko w niezbędne meble - łóżka, biurka i szafy, ale mają też łazienki oraz aneksy kuchenne z lodówkami i czasem czajnikami elektrycznymi. W bazie są także pokoje dla osób niepełnosprawnych ze wszelkimi dostosowaniami (szerokie drzwi, łazienki bez barier itp.) W częściach wspólnych studenci mogą korzystać z ogólnodostępnych kuchni ze stołami. Jest internet i cyfrowa telewizja. Dzięki przystępnym, najniższym w tej chwili cenom właśnie te akademiki są najchętniej wybierane przez studentów. Ci dla których miejsc nie wystarczy, chętnie korzystają z bazy prywatnych domów studenckich.

Największą z nich dysponuje sieć Base Camp międzynarodowa, która swój pierwszy obiekt w Łodzi otworzyła w wyremontowanym budynku dawnej drukarni przy ul. Rewolucji 1905 r. 45. Jest tam 487 pokoi dla 625 osób (65% to „jedynki”). Drugi obiekt jest przy ul. Rembielińskiego 16. Ma 631 pokoi jednoosobowych. Są to akademiki rangi premium. Oprócz wyposażonych mieszkań są w nich też pokoje do wspólnej lub indywidualnej nauki, pralnie, pomieszczenia do spędzania czasu w większym gronie, strefy relaksu (wewnętrzne i zewnętrzne), kina i siłownie. Ceny za pokój typu single zaczynają się tu od 1720 zł za miesiąc, single z aneksem kuchennym – od 2000 zł, a kończą się na studio XL (apartament ok. 40 m kw) z kuchnią – od 2950 zł.

Jednym z najnowszych w Łodzi jest akademik prywatny Chill Inn przy ul. Żeligowskiego. Ma 57 mieszkań z oddzielnymi sypialniami od standardu „single” (1-osobowych z prysznicem i toaletą) do „twin” (dwie sypialnie i wspólny pokój z kuchnią, prysznic, toaleta). Tych podwójnych jest tylko 20. Mieszkańcy mają do dyspozycji na parterze strefę relaksu oraz pralnię. Na dachu budynku zaaranżowano zielony ogród. Ceny za jedynkę tu zaczynają się od 1530 zł miesięcznie, twin – od 1100 zł.

Prócz wymienionych w Łodzi akademiki dla studentów oferują też m.in. Student Depot (przy ul. Wigury i Wróblewskiego) czy firma Apex (przy ul. Żwirki i Kilińskiego).

Wynajęcie kawalerki na wolnym rynku w Łodzi to dziś często już wydatek od 1500 do powyżej 2000 tysięcy zł miesięcznie, a do tego należy doliczyć jeszcze opłaty za czynsz oraz media. Większe mieszkania - trzy- , czteropokojowe także wynajmowane są studentom - wtedy na przykład decydują się na nie osoby do spółki - każda z nich zajmuje jeden pokój, a salon, kuchnię i łazienkę użytkują wspólnie.