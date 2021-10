Venol Atomówki walczą w Ekstralidze i zdobywają sportowe doświadczenie

. Zmierzyły się z drużynami, które mają największe doświadczenie w Ekstralidze, gdyż grają tam najdłużej.Dla Venolek było to niezwykłe doświadczenie i ogrom nowych doświadczeń.

- Mimo porażek uważam, że stanęłyśmy na wysokości zadania i walczyłyśmy do samego końca. Każda z nas zostawiła całe serce na boisku, a to wystarczyło do tego, aby pokazać, że mamy charakter, który jest potrzebny w ekstralidze - mówi Wiktoria Pietrzak kapitan drużyny.

- Dziewczyny w ostatnim meczu z Posnanią Poznań zagrały o 3 miejsce Ekstraligi, przegrały tylko 25:0. Jest to nasz największy sukces w seniorkach i można śmiało powiedzieć że w ciągu jednej rundy 4 turniejów przeszłyśmy "z piekła do nieba" - mówi Ernest Hejna, trener seniorek – Dotarcie z II Ligi, aż do Ekstraligi to naprawdę bardzo ładny postęp, myślę że dziewczyny, które grają w tej sekcji od 2/3 lat zasługują na to, aby mierzyć się z najlepszymi. Chciałbym również podziękować naszym sponsorom, bo to oni mają bardzo duży wkład w rozwój dziewczyn. Dziękujemy Venol Motor Oil Polska, Urząd Miasta Łodzi, Aquarox, Flexservice, Profilaktyka i Zdrowie, Nordhorn oraz FF Fracht.