Uwaga na oszustów - podszywają się pod urzędników skarbowych i wyłudzają dane o wynagrodzeniu i numerze konta w banku Magdalena Jach

Uwaga na oszustów udających urzędników skarbowych - ostrzega KAS.Chcą wyłudzić dane o rachunkach bankowych - nie daj się nabrać Polska Press Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Oszuści uciekają się do różnych form działań, by próbować wyłudzić od podatników ich dane i potem wykorzystać je do planowanych przestępczych akcji. Tym razem Krajowa Administracja Skarbowa ostrzega przed fałszywymi funkcjonariuszami urzędów skarbowych, którzy chcą wykorzystać naiwność podatników.