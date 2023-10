Uwaga kierowcy! Utrudnienia w ruchu! Zamknięta ulica Tymienieckiego na odcinku pomiędzy ulicą Przędzalnianą i al. Śmigłego - Rydza

Zobacz ZDJĘCIA

W poniedziałek rano na ul. Przędzalnianej i al. Śmigłego - Rydza na wysokości ulicy Tymienieckiego pojawiły się znaki informujące kierowców o "ślepej uliczce". Na Tymienieckiego stanęły barierki i znaki zakazu ruchu.

Nie dosyć, że pobliska Przybyszewskiego jest totalnie rozkopana, to na dodatek ktoś wpadł na genialny pomysł, by jeszcze zamknąć ruchliwą ulicę Tymienieckiego. Przecież jeśli chcą kręcić, to niech robią to w niedzielę, gdy nie ma tak dużego natężenia ruchu w tym rejonie - mówi Adam Florczak, kierowca dostawczego citroena.