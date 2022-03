utrudnienia w Łodzi. Zmiana organizacji ruchu na wiadukcie na ulicy Dąbrowskiego Agnieszka Jedlińska

Wiele nerwów kosztowała łodzian poranna podróż do pracy. Trudności można oczekiwać także po południu. A to za sprawą zamknięcia dziś (poniedziałek 21 marca) jednej z nitek na wiadukcie na ulicy Dąbrowskiego. Konstrukcja jest od wielu miesięcy remontowana, a kolejny etap prac wymagał takiego posunięcia. Utrudnienia potrwają do czasu aż zakończy się betonowanie wiaduktu pod nowy asfalt.