Uroczystości z okazji Dnia Łącznościowca i 465 lat od utworzenia Poczty Polskiej Zobacz, co działo się w Teatrze Wielkim w Łodzi

Pocztowe rodziny

W czasie uroczystości odznaczono pracowników z dwóch regionów - Łódź i Wrocław.

W Łodzi pracuje Joanna Siejka, która 24 lata zaczynała swoją karierę w Poczcie Polskiej w dziale Kartoteka RTV Abonament. Do pracy na poczcie zachęcił ją mąż, który również jest jej pracownikiem.

- Sentyment i przywiązanie - mówi odznaczona o swoim 24-letnim doświadczeniu pracy u jednego pracodawcy.

Podobne doświadczenia ma Bohdan Wielicki, który od 1988 r jest pocztowcem.

- Jestem pocztowcem w trzecim pokoleniu - opowiada. - Na poczcie pracuje też moja żona i mój brat. Zaczynałem swoja prace od stanowiska asystenta pocztowego w dziale paczek i listów, a po kilku latach awansowałem do działy kontroli w którym pracuję do dziś.

Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej, zwracając się do jej pracowników mówił o tym, że Poczta Polska nie będzie się prywatyzować. Mówił o nowym projekcie, którym jest stworzenie platformy cyfrowej służącej do wymiany korespondencji i przesyłaniu listu o statusie listu poleconego.

W uroczystościach wzięli udział poza pracownikami i zarządem Poczty Polskiej także zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się m.in. Piotr Adamczyk, marszałek województwa łódzkiego, Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii oraz Marek Michalik, prezes Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Minister Waldemar Buda życzył pocztowcom aby każdy kolejny rok pokazywał, że Poczta Polska się zmienia i nadąża za zmieniającym się światem.