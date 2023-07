Upał w Łodzi. Na ulicy Piotrkowskiej stanął nowy zraszacz zamiast kurtyny wodnej. Zakład Wodociągów i Kanalizacji zbiera opinie łodzian

Mgiełka z przeciwpożarowego hydrantu

Pierwsza kurtyna wodna w kształcie bramki

A rozpylana woda na ul. Piotrkowskiej przynosi ulgę w gorące lato od kilku lat. Pierwsza kurtyna wodna miała kształt prostokątnej bramki, stała na przeciwko pasażu Schillera. Jednak taka dość duża konstrukcja nie bardzo pasowała do reprezentacyjnego i zabytkowego charakteru głównej ulicy miasta. W kolejnych latach bramkę zastępowała słupkowa kurtyna wodna, w której można było dopatrzeć się podobieństwa do starej latarni.

- Niestety, czasem zdarzało się, że ktoś szarpał słupek, uszkadzając go i woda lała się po chodniku. Poza tym kurtyna była z końcem dnia zabierana i w kolejnych dniach słupek trzeba było postawić na nowo - dodaje Miłosz Wika. - Teraz jest łatwiej i szybciej zamontować i zdemontować dyszę, przez którą jest rozpylana woda.

Zasada działania nowego zraszacza jest taka sama jak poprzedniego. Mgiełka unosi się tak jak wcześniej na wysokość dwóch metrów. Poza tym hydranty znajdują się blisko jezdni, nie przeszkadzają przechodniom, łodzianom siedzącym w ogródkach czy na ławkach.