Ulice Szczecińska i Pomorska do remontu w ramach dofinansowania z Polskiego Ładu

Pieniądze z Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu trafiły także do Łodzi i przeznaczone będą na drogowe remonty. Miasto składało wnioski w trzech kategoriach - do 5 mln zł, do 30 mln zł i bez ograniczeń finansowych. Latem łodzianie głosowali i wybrali inwestycje, których najbardziej potrzebują Na dwie z nich udało się pozyskać rządowe dofinansowanie.

W ramach inwestycji do 30 mln zł remontu doczeka się kolejny odcinek ul. Pomorskiej. Tym razem będzie to fragment ul. Pomorskiej od projektowanego dojazdu węzła Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Mileszki, a dokładnie pomiędzy ulicami Arniki i Mileszki. Na ten cel Łódź otrzymała z Polskiego Ładu niemałą kwotę, bo aż 16 mln 150 tys. zł. Będzie to kompleksowa przebudowa, a remont obejmie też ul. Mileszki od ul. Pomorskiej do ul. Bratkowej. Dzięki mieszkańcom w trakcie remontu jest już inny odcinek ul. Pomorskiej - od ul. Mileszki do ul. Gryfa Pomorskiego - projekt wymiany nawierzchni wygrał w Budżecie Obywatelskim. Remont ruszył na początku października i potrwa 2 miesiące. W zeszłym roku ul. Pomorską wyremontowano od rynku w Nowosolnej do ul. Gryfa Pomorskiego.