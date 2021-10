Ukarany ŁKS. Grzegorz Krysiak może się cieszyć. Ma w łódzkim klubie następców!

Wszem i wobec głoszą, że są ełkaesiakami na dobre i złe. Rosną jak na drożdżach następcy pierwszego wojownika ŁKS - Grzegorza Krysiaka.

Oskar Koprowski i Damian Nowacki walcz bez kompleksów. Maj umiejętności pozwalające im skutecznie dobijać się o miejsce w wyjściowej jedenastce. Z takimi ludźmi można walczy na dobre i na złe.

Po spotkaniu z Zagłębiem Nowacki powiedział: Byłem bardzo dumny wybiegając na boisko. Bardzo długo na to pracowałem, przez ostatnie cztery lata, żeby tutaj wrócić. W moim przypadku to jest malutki, a zarazem duży kroczek do tego, żeby cały czas się rozwijać i cały czas pukać do bram pierwszej drużyny.

Jednakże, ja się tym nie zadowalam, tym występem, bo to było ledwie kilka minut. Trzeba cały czas pracować, a jestem pewny, że będzie dobrze. Czy to będzie pierwsza drużyna, druga czy trzecia najważniejsze jest to, że wybiegam na boisko z przeplatanką na piersi. Tylko to się liczy