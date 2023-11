Udane starty łódzkich gimnastyczek w zawodach w Ostrołęce

Pierwszą imprezą sezonu był turniej w Ostrołęce.

Dobrze wypadli zawodnicy łódzkiego klubu GIMSTAR, a na podium stanęły:

Klaudia Kosińska - 1. miejsce (2013 r.)

Julia Polak - 1. miejsce (2010)

Nicola Brot - 1. miejsce (2008)

Malwina Jurek - 2. miejsce (2008)

Carmen Jasińska - wyróżnienie (2011)

Obecnie GIMSTAR przygotowuje się do grudniowych, wewnętrznych zawodów w Łodzi oraz do międzynarodowych zawodów na początku 2024 roku.

Trwa też nabór (www.gimstar.pl) do grup zawodniczych, które będą trenowane na przyszłe medalistki i medalistów.

Ponad 250 juniorów z całej Polski wzięło udział w rywalizacji, wszyscy zaprezentowali swoje układy składające się z elementów gimnastycznych. Występy oceniał skład sędziowski, w którym zasiadali utytułowani polscy gimnastycy: Adam Kierzkowski, Gabriela Janik-Sasnal i Filip Sasnal oraz wschodząca gwiazda polskiej gimnastyki Marysia Rowińska.