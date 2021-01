Uczniowie młodszych klas brzezińskich szkół podstawowych wrócili do szkolnych ławek

W Brzezinach na przyjęcie dzieci został przygotowany zarówno personel, jaki i same szkoły. Wszyscy pracownicy, zarówno nauczyciele, jak i pracownicy administracji i obsługi, otrzymali możliwość przebadania się w zakresie koronawirusa.

W Szkole Podstawowej nr 1 skorzystało z niej 27 osób, w Szkole Podstawowej nr 2 – 19 osób, a w Szkole Podstawowej nr 3 zaledwie 6 na 23 uprawnionych. Na 52 osoby przebadane w dwóch przypadkach test dał wynik pozytywny, a osoby te zostały skierowane na izolację.

Do przyjęcia uczniów przygotowano także szkolne budynki. Klasa przebywa w stałej i wyznaczonej sali, do której przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele. Ławki zostały maksymalnie rozsunięte. Uczniowie z różnych klas nie kontaktują się ze sobą, korzystają wyłącznie z sanitariatów na przeznaczonych dla nich piętrach, a klasy są rozlokowane po dwie na piętrze. Szatnie zostały wyznaczone na korytarzu, półpiętrze lub w co drugim boksie. Przerwy poszczególnych klas odbywają się hybrydowo, albo uczniowie mogą je spędzać w wyznaczonych miejscach tak, żeby do minimum ograniczyć kontakt między sobą. Dzieci do szkoły wchodzą różnymi wejściami. Do środka nie może wejść nikt więcej, nawet rodzice.