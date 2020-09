Tylko w Łodzi. W sprawie Społem. Urzędnik miejski ważniejszy od sądu!

Kolejny klub ma problem

W czym problem? Jak zwykle we współpracy z władzami miasta. Od kwietnia ludzie, którzy chąc ratować Społem, muszą stawiać czoła kryzysowi organizacyjnemu. Jak nas poinformował przedstawiciel Komisji Rewizyjnej - działania byłego zarządu doprowadziły do tego, że klub od kilku miesięcy nie ma władz zdolnych do prowadzenia działań prawnych.

Już w lutym, ci, którym leży na sercu dobro tego stowarzyszenia, alarmowali Wydział Sportu Urzędu Miasta Łodzi, że wykryli szereg nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. Na potwierdzenie swoich słów przekazali odpowiednie dokumenty. Liczyli, że magistraccy urzędnicy aktywnie włączą się w proces normalizacji klubowych spraw i doprowadzą do szybkiego ustanowienia kuratora.

Teraz już wiedzą, że mylili się. Urzędnicy nie uznali, że czas nagli i zabrali się za sprawę w normalnym trybie.

Nieważne wybory

Skoro jednak nie wykazywali sportowego podejścia do sprawy, to do działania zabrali się przedstawiciele klubu. Sami złożyli wniosek w KRS. Z sądu otrzymali odpowiedź, że nawet jeden członek zarządu (zarząd kadłubowy) ma legitymację do zwołania Walnego Zebrania Delegatów, w tym nadzwyczajnego zebrania. Sądowa informacja pociągnęła za sobą dynamiczne działania ludzi Społem. Natychmiast wybrano nowe władze, o czym w trybie pilnym poinformowano Wydział Sportu.