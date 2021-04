Turbina wiatrowa w gospodarstwie domowym? Sukces projektu studentów Politechniki Łódzkiej

Studenci Politechniki Łódzkiej najlepsi!

Projekt studentów PŁ zwyciężył w konkursie KOKOS

Projekt GUST rozwijany przez studentów z Politechniki Łódzkiej zajął 1. miejsce w kategorii Ecology w Konkursie Konstrukcji Studenckich (KOKOS). Innowacyjność nagrodzonego projektu realizowanego przez Studenckiego Koła Naukowego Energetyków tkwi już w samej idei zmniejszenia turbiny wiatrowej do użytku w indywidualnym gospodarstwie domowym.

- Nasz projekt przydomowej turbiny wiatrowej bardzo dobrze wpisuje się w cele zrównoważonego rozwoju. Cieszymy się, że możemy go stale rozwijać i dzięki temu zaoferować alternatywę do paneli fotowoltaiczne lub pomp ciepła, które stały się nieodłączną częścią współczesnego budownictwa. Zdobyliśmy kolejną nagrodę z dumą reprezentując Politechnikę Łódzką, uczelnię, która nas wspiera oraz inspiruje do działań. Działamy przy Instytucie Maszyn Przepływowych Wydziału Mechanicznego w interdyscyplinarnym zespole złożonym ze studentów kilku wydziałów – mówi Anna Baszczyńska, liderka projektu GUST.